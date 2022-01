Tennisster Halep dacht aan einde carrière, maar heeft nieuw doel

Tennisster Simona Halep dacht dat het einde van haar carrière nabij was, maar de 30-jarige Roemeense heeft weer nieuwe motivatie gevonden. Halep, voormalig nummer 1 van de wereld, wil na de nodige fysieke problemen zo snel mogelijk terugkeren in de top 10 van de wereld.

“Ik dacht dat mijn loopbaan op z’n einde liep, maar na de voorbereiding op het nieuwe seizoen heb ik het gevoel dat ik nog wel wat jaren kan spelen”, zei de Roemeense kort voor de start van het WTA-toernooi in Melbourne. Ze is daar na de Japanse Naomi Osaka de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Als gevolg van een kuitblessure miste Halep afgelopen jaar Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen. De Roemeense deed wel mee aan de US Open, waar ze de vierde ronde haalde. Kort daarna trouwde ze. Halep behaalde haar enige finaleplaats van het seizoen in eigen land op het Transylvania Open. Ze moest het daarin afleggen tegen Anett Kontaveit uit Estland.

De tweevoudig grandslamwinnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019) is als gevolg van haar fysieke problemen afgezakt naar de twintigste plaats op de wereldranglijst. “In deze fase van mijn leven beleef ik het tennis op een andere manier; relaxter. Ik geniet er meer van. Ik leg geen druk op mezelf. Zo probeer ik ook op de baan te staan.”

Een terugkeer bij de beste tien tennisster van de wereld is voor Halep dit jaar het doel. “Mijn team zegt dat ik nog steeds goed genoeg ben, dus ik denk niet aan stoppen. Mijn man en familie steunen me ook. De top 10 is het doel. Alles wat daar bij komt, is een bonus.”