Wright voor de tweede keer wereldkampioen darts

Peter Wright is voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen darts geworden. De 51-jarige Schot was in Londen in een spannende finale de Engelsman Michael Smith met 7-5 de baas.

Ook twee jaar geleden pakte Wright, die het afmaakte door dubbel-16 te gooien, de wereldtitel in Alexandra Palace. Toen was hij te sterk voor Michael van Gerwen.

Wright was als tweede geplaatst in Alexandra Palace. Hij is de opvolger van de als eerste geplaatste Gerwyn Price uit Wales, die in de kwartfinales verloor van Smith.

Voor Smith, die nog wel met 5-4 voor stond, is het zijn tweede verloren WK-finale. Drie jaar geleden moest hij zijn meerdere erkennen in Michael van Gerwen, die zich dit jaar tijdens het toernooi moest terugtrekken wegens een positieve coronatest. Het WK darts werd de afgelopen weken met publiek gespeeld.