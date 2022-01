Djokovic met vrijstelling voor coronavaccin naar Australian Open

Tennisser Novak Djokovic doet mee aan de Australian Open. De nummer 1 van de wereld maakte via Instagram bekend dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om naar Australië te reizen. De Serviër wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, iets wat wel verplicht is voor deelnemers aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Djokovic zegt nu een zogeheten vrijstellingsvergunning te hebben gekregen om naar ‘Down Under’ te vliegen. Daarmee kan hij, ook zonder vaccin, meedoen aan de Australian Open die op 17 januari begint. De 34-jarige Serviër, negenvoudig winnaar van het toernooi in Melbourne, gaat op jacht naar zijn 21e grandslamtitel. Hij deelt met twintig titels nu het record met Roger Federer en Rafael Nadal.

“Gelukkig nieuwjaar, allemaal!”, schrijft Djokovic op Instagram bij een foto op het vliegveld. “Ik wens jullie allemaal gezondheid, liefde en al het geluk. Ik hoop dat jullie liefde en respect tonen voor iedereen op deze prachtige planeet. Ik heb de afgelopen periode een geweldige tijd gehad met mijn geliefden en ik ga vandaag ‘Down Under’ met een vrijstellingsvergunning. Laten we beginnen aan 2022!”.

De Serviër liet de afgelopen weken regelmatig weten te twijfelen of hij naar Melbourne zou gaan. Djokovic wilde keer op keer niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus. Hij noemde dat een privékwestie. “Mensen gaan tegenwoordig te ver om dit soort vragen te stellen en iemand te beoordelen. Wat ik ook zeg: ja of nee of misschien: mensen zullen er hun voordeel mee doen”, aldus Djokovic in oktober. Zijn vader zei enkele weken later dat Djokovic “onder deze voorwaarden en met deze chantage” niet naar Melbourne zou gaan. “Natuurlijk wil hij spelen, want hij is een atleet. Maar niet onder deze omstandigheden. Ik zou het niet doen. En hij is mijn zoon, dus vul maar in.”

Djokovic stond al wel op de voorlopige deelnemerslijst die de organisatie van de Australian Open afgelopen maand presenteerde. Toernooidirecteur Craig Tiley zei toen dat de Serviër op dat moment geen medische vrijstelling had gekregen van de Australische autoriteiten. Enkele weken later heeft Djokovic die dus wel binnen.