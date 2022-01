Jumbo-Visma zwijgt over mogelijke Giro-deelname Dumoulin

Wielerploeg Jumbo-Visma wil niet zeggen of Tom Dumoulin de Giro d’Italia gaat rijden. Diverse media melden dat de 31-jarige Limburger op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest aan de start staat van de Ronde van Italië. Een woordvoerder van de Nederlandse ploeg wil dat niet bevestigen. Dumoulin won de Giro in 2017, een jaar later eindigde hij als tweede achter de Brit Chris Froome.

Jumbo-Visma houdt volgende week dinsdag in Spanje de ploegpresentatie. De teamleiding maakt dan meer bekend over de invulling van de afvaardiging in de grote rondes. De Sloveen Primoz Roglic is de beoogde kopman voor de Tour de France. De Sloveen was in 2020 dicht bij de eindzege, maar hij werd toen op de voorlaatste dag afgetroefd door zijn landgenoot Tadej Pogacar. Afgelopen jaar moest Roglic de Tour al vroeg verlaten na een valpartij. Hij won wel voor het derde jaar op rij de Ronde van Spanje.

Dumoulin besloot begin vorig jaar voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen, omdat hij het plezier in zijn sport was verloren. Hij maakte echter begin juni in Zwitserland al weer zijn rentree en won op de Olympische Spelen zilver op de tijdrit. De Limburger moest in september zijn seizoen beëindigen vanwege een polsbreuk. Dumoulin liet onlangs weten dat hij in 2022 graag weer voor het klassement wil gaan in een grote ronde.

De Giro begint met drie ritten in Hongarije, waarna de renners in Italië verdergaan.