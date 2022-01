Skispringen in Innsbruck dinsdag afgelast vanwege wind

De derde wedstrijd in het skispringen in de befaamde Vierschansentournee in Innsbruck is dinsdag afgelast vanwege de wind. De wedstrijd wordt woensdag ingehaald in Bischofshofen, heeft de internationale skifederatie FIS besloten.

Het is pas de tweede keer in het 70-jarig bestaan van de Vierschansentournee dat een wedstrijd op de geplande dag volledig wordt afgelast en op een andere plek wordt ingehaald. Dat gebeurde in 2008 voor het eerst, ook in Innsbruck vanwege de wind. Toen werden er eveneens twee wedstrijden in Bischofshofen gehouden.

De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi gaat aan de leiding. Hij won zowel in Oberstdorf als in Garmisch-Partenkirchen.