Van de Zandschulp begint tennisseizoen met overwinning

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft een goede start gemaakt in 2022. De 26-jarige Nederlander versloeg de Fransman Adrian Mannarino in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Melbourne in twee sets: 6-4 6-3. Van de Zandschulp, de nummer 57 van de wereld, maakte het binnen 1,5 uur op zijn eerste matchpoint af op de service van Mannarino.

De 33-jarige Fransman is de nummer 71 van de mondiale ranglijst. Van de Zandschulp wist Mannarino in de eerste set een keer te breken en dat deed hij aan het begin van de tweede set nogmaals. Op eigen service kwam de Nederlander amper in de problemen.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Mackenzie McDonald en Peter Gojowczyk uit Duitsland. Tallon Griekspoor doet ook mee aan het voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De nummer 65 van de wereld treft in de eerste ronde de Duitser Dominik Köpfer. Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor is geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.