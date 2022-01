Barty beleeft succesvolle terugkeer en knokt zich langs Gauff

Ashleigh Barty heeft op het WTA-toernooi van Adelaide een succesvolle terugkeer beleefd. De nummer 1 van de wereld knokte zich in de tweede ronde in drie sets langs de Amerikaanse Coco Gauff. Het werd 4-6 7-5 6-1.

Barty, die in de eerste ronde een bye had, stond met 6-4 4-2 achter. Nadat de Australische in de tweede set was teruggekomen tot 4-4, plaatste ze op 6-5 een cruciale break. Het verzet van Gauff was in de derde set gebroken en de 17-jarige nummer 22 van de wereld pakte nog maar één game.

De 25-jarige Barty was sinds de US Open van vorig jaar niet meer in actie gekomen. Ze meldde zich af voor de WTA Finals en besloot zich op het nieuwe seizoen te gaan richten.

Vorig jaar verloor Barty in Adelaide in de tweede ronde van de Amerikaanse Danielle Collins.