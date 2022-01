Chef de mission heeft ambitie van 20 medailles voor Winterspelen

Chef de mission Carl Verheijen heeft de ambitie uitgesproken dat TeamNL op de Olympische Spelen in Beijing richting de twintig medailles gaat. “We hebben meer starts en zijn iets breder dan bij de vorige Spelen”, aldus de oud-schaatser die in Beijing voor het eerst de chef de mission is.

Het minimumaantal van zo’n vijftien schaatsmedailles werd eerder op de avond tijdens de teamoverdracht genoemd door technisch directeur Rémy de Wit van schaatsbond KNSB. Dat minimum is iets waar de Nederlandse ploeg zeker naar moet streven, vindt Verheijen. “Maar onze ambitie gaat echt richting de twintig medailles.” Dat beaamt ook technisch directeur Maurits Hendriks. “Die ambitie is echt reëel.”

Op de Spelen van Pyeongchang haalde Nederland twintig medailles waarvan acht keer goud. Vier jaar eerder in Sotsji waren er zelfs 24 medailles, waarvan ook acht keer goud. “We hebben een ongelofelijke schaalsprong gemaakt in 2014”, zegt Hendriks. “Daarvoor zaten we rond de zes medailles per Spelen. Dat zijn we bijna alweer vergeten.”