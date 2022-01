Djokovic strandt op vliegveld in Melbourne door visumproblemen

De Servische tennisser Novak Djokovic kan zijn titel bij de Australian Open waarschijnlijk niet verdedigen. De nummer 1 van de wereld is door visumproblemen gestrand op het vliegveld van Melbourne. Hij dacht met een medische vrijstelling te kunnen deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi, dat op maandag 17 januari in Melbourne begint. De 34-jarige wereldster komt het land echter niet in.

De visumpapieren van Djokovic zijn volgens de Australische autoriteiten niet in orde. De titelverdediger mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

Djokovic arriveerde woensdag in Melbourne en bracht de nacht van woensdag op donderdag door op het vliegveld waar hij uitgebreid werd verhoord. Uiteindelijk kreeg hij geen toestemming om Australië binnen te komen. Volgens de BBC zal Djokovic donderdag op een vliegtuig terug naar huis worden gezet, al willen zijn advocaten het besluit van de Australische autoriteiten nog gaan aanvechten.

De Servische president Aleksandar Vucic bood op het laatste moment nog vergeefs zijn hulp aan en riep volgens Servische media ook de Australische ambassadeur in Belgrado op het matje. “Ik heb onze Novak verteld dat heel Servië achter hem staat en dat onze overheidsdiensten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er onmiddellijk een einde komt aan de pesterijen van de beste tennisser van de wereld”, liet Vucic weten. De Servische steun mocht echter niet baten.

Djokovic heeft zich nooit willen uitlaten over zijn vaccinatiestatus. Dinsdag maakte hij zelf bekend dat hij kan deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dankzij een medische vrijstelling. Het leidde tot verontwaardigde reacties in Australië waar lang een strenge lockdown gold.