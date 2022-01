IOC roept deelnemers Winterspelen op tot uiterste voorzichtigheid

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de atleten die gaan deelnemen aan de Winterspelen van Beijing opgeroepen tot uiterste voorzichtigheid. Volgens de instantie kan het evenement “veilig” doorgaan, ondanks de opkomst van een nieuwe variant van het coronavirus en een toename in de besmettingen. “Beperk fysieke interactie tot een minimum”, vraagt het IOC aan de atleten.

“Wees uiterst waakzaam”, is de oproep van de Duitse voorzitter Thomas Bach verder. “Zorg ervoor dat je niet enkele dagen voor het begin van de wedstrijden van je olympische droom wordt beroofd, door een moment van onachtzaamheid. Volg alle richtlijnen die in de handboeken staan. De organisatie ter plekke doet er in elk geval alles aan. We liggen op schema voor een veilig evenement.”

Bach benadrukte opnieuw geen enkele reden te zien om te Winterspelen, die begin volgende maand van start gaan in China, uit te stellen.