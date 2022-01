NOC*NSF: nu wel zonder andere mensen op vluchten naar Spelen

Het risico dat atleten of begeleiders tijdens de vlucht naar Beijing besmet raken met het coronavirus is een stuk kleiner dan op de vluchten naar de Zomerspelen in Tokio. TeamNL vliegt op 26 januari vanuit Amsterdam naar de Chinese hoofdstad op een vlucht waarop alleen deelnemers aan boord gaan en zij met KLM kunnen overleggen wie er nog meer op die vluchten kunnen komen.

“Dat zijn de lessen die we geleerd van de vluchten uit Tokio, waarbij ik ook hier er weer bij zeg, het betekent niet nul risico. Het voordeel is dat al onze sporters met een rechtstreekse vlucht vanuit eigen land naar Beijing vliegen”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks. “Dat hebben veel sporters uit anderen landen al niet.”

Het belangrijkste was voor NOC*NSF dat de atleten niet met anderen op een vlucht zitten. “Dat wilden we voor Tokio ook al”, legt Hendriks uit. “Alleen waren de vluchten naar Japan op dat moment gewoon open en wij hebben niet de mogelijkheid om een x-aantal vluchten af te huren. Nu lukt dat wel, omdat je enkel en alleen met deelnemers van de Spelen aan boord gaat. Wij hebben invloed op die twee KLM-vluchten en wie daar nog op komen.” Op de vlucht zal de olympische equipe bij elkaar, afgezonderd van andere reizigers, zoals bijvoorbeeld journalisten zitten.

Op een vlucht met ook andere passagiers aan boord naar de Spelen in Tokio raakten meerdere Nederlandse atleten besmet met het coronavirus. Zij moesten in quarantaine in de Japanse hoofdstad en enkelen zoals skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink hebben daardoor helemaal niet kunnen deelnemen aan de Spelen.