Opnieuw dagzege Dakar Rally voor Al-Attiyah

De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft in zijn Toyota de vierde etappe van de Dakar Rally gewonnen. In de proef over 465 kilometer van Qaisumah naar Riyad was de Saudiër Yazeed Al-Rahji de snelste, maar hij kreeg 2 minuten tijdstraf wegens een snelheidsovertreding. Al-Attiyah, die ook al de eerste etappe won, is de leider in het klassement.

Door de tijdstraf voor Al-Rahji, die vijfde werd, schoof de Fransman Sébastien Loeb (Prodrive) door naar de tweede plaats in de rituitslag. Die positie bezet hij ook in het klassement. Voor Al-Attiyah was het de 44e zege in de woestijnrally. Hij heeft ruim 38 minuten voorsprong op Loeb.

Minder goed nieuws was er opnieuw voor de Fransman Stéphane Peterhansel. Na 98 kilometer moest hij met een kapotte schokdemper stoppen. “Het zal een tijdje duren voordat er hulp hier is”, zei de Audi-rijder.

Bij de motoren was de winst voor Joan Barreda Bort. Het was de tweede dagzege voor de Spaanse Honda-rijder, die de Chileen Pablo Quintanilla (Honda) en de Italiaan Danilo Petrucci (KTM) achter zich hield. De Brit Sam Sunderland eindigde als zevende en blijft leider.