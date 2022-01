Pattinama-Kerkhove naar tweede ronde WTA-tennistoernooi Melbourne

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Melbourne. De nummer 2 van Nederland was op Melbourne Park de Australische Seone Mendez, toegelaten met een wildcard, met 6-3 6-4 de baas.

Voor Pattinama-Kerkhove (30), die haar tegenstandster – de mondiale nummer 239 – in de tweede set nog liet terugkomen van 5-1 naar 5-4, is het haar derde zege in Melbourne. Ze won op het voorbereidingstoernooi voor de Australian Open de afgelopen dagen twee kwalificatiewedstrijden.

In de tweede ronde neemt Pattinama-Kerkhove het op tegen Viktorija Golubic uit Zwitserland, de nummer 43 van de wereld en als zesde geplaatst. De Nederlandse staat 158e op de wereldranglijst.

Pattinama-Kerkhove is na het stoppen van Kiki Bertens, achter Arantxa Rus, de nummer 2 van Nederland. Rus is rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, Pattinama-Kerkhove moet volgende week kwalificaties spelen.