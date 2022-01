Poolse tennissers naar halve finales ATP Cup

Polen heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, een tennistoernooi voor landenteams. Polen was in Sydney Argentinië met 3-0 de baas.

De Poolse kopman Hubert Hurkacz was met overtuigende cijfers te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman. In 81 minuten werd het 6-1 6-4. Hurkacz, de nummer 9 van de wereld, stond geen enkele keer zijn servicegame af tegen de mondiale nummer 13.

Hurkacz’ landgenoot Kamil Majchrzak versloeg de Argentijn Federico Delbonis met 6-3 7-6 (3) en ook het dubbelspel werd door Polen gewonnen.

De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Eerder waren de Polen Griekenland en Georgië al de baas.