Real Madrid laat langs derdeklasser Alcoyano

Real Madrid heeft zich zonder franje geplaatst voor de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi. De landskampioen won met 3-1 bij derdeklasser Alcoyano. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti nam pas in het laatste kwartier afstand van de thuisclub dankzij twee doelpunten. Die treffers kwamen op naam van Marco Asensio en José Juan Figueras (eigen doel).

Eder Militao had in de 39e minuut de score geopend voor de Madrilenen. Daarna viel de productie bij Real langdurig stil. Daniel Vega Cintas zorgde na ruim een uur voor de verrassende gelijkmaker, maar daarna besliste de koploper van La Liga het bekerduel alsnog.

Real Madrid had nog wat goed te maken na de pijnlijke competitienederlaag afgelopen zondag bij Getafe (1-0). Volgens Ancelotti leek het er in dat duel op alsof zijn manschappen nog vakantie aan het vieren waren. In de bekerwedstrijd tegen het bescheiden Alcoyano toonde Real wel enige verbetering, maar de ‘Koninklijke’ maakte opnieuw geen grote indruk.