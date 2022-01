Roest doet op EK afstanden mee aan ploegachtervolging

Patrick Roest maakt komend weekend op de EK afstanden zijn opwachting op de ploegachtervolging. De 26-jarige Roest, die het niet eens is met de verdeling van de olympische startbewijzen, liet eerder deze week blijken dat hij nog niet zeker wist of hij zou deelnemen aan dat onderdeel.

“Het mag duidelijk zijn dat ik dit niet doe omdat de bond dit van mij vraagt. Al zouden ze het graag anders zien, is mijn onbegrip over de selectiekeuzes onveranderd. Ik doe dit om mijn teamgenoten en sponsors niet in de steek te laten en omdat er een titel te verdedigen is”, aldus Roest in een verklaring.

Roest vormt op de ploegachtervolging een trio met Sven Kramer en Marcel Bosker.

Schaatsbond KNSB sprak eerder deze week met Roest, drievoudig allroundwereldkampioen, in een poging de bij de schaatser ontstane onvrede weg te nemen. Roest zou op de Olympische Spelen van Beijing ook graag op de 1500 meter in actie zijn gekomen, maar de KNSB gaf op die afstand de voorkeur aan Bosker.

“Het was een goed gesprek, waarin we elkaars standpunten uitgewisseld hebben. Het is wel duidelijk dat Patrick het niet eens is met de beslissingen van de selectiecommissie en dat gevoel heb ik niet kunnen wegnemen”, erkende technisch directeur Remy de Wit.

Roest werd bijna vier jaar geleden tweede op de 1500 meter op de Spelen van Pyeongchang.