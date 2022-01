Teambaas Szafnauer vertrekt bij Formule 1-team Aston Martin

Otmar Szafnauer vertrekt als teambaas van Formule 1-team Aston Martin. De 57-jarige Roemeense Amerikaan was twaalf jaar in dienst bij de renstal.

“Gelukkig worden we geleid door een sterke groep individuen en we voelen ons er goed bij om wat tijd te nemen om opties te verkennen, voordat we een nieuwe teamstructuur bekendmaken”, aldus Aston Martin.

De renstal is in voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Formule 1. Bij Aston Martin staan de Duitser Sebastian Vettel en Canadees Lance Stroll onder contract. Stroll is de zoon van eigenaar Lawrence Stroll.

Het nieuwe seizoen begint op 20 maart in Bahrein.