Van Zundert en Nuis dragen vlag bij opening Winterspelen Beijing

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen op 4 februari in Beijing. Dat maakte chef de mission Carl Verheijen bekend tijdens de officiële teamoverdracht van de sporters in Amsterdam.

De 16-jarige Brabantse Van Zundert is de eerste kunstschaatsster die voor Nederland uitkomt op de Spelen sinds 1976. Nuis (32) is tweevoudig olympisch kampioen van de Winterspelen van Pyeongchang van 2018.

“Ik was echt verbaasd toen ik werd gevraagd, want dit zijn mijn eerste Spelen”, zei Van Zundert. “Ik moest wel een traantje wegpinken.” Ook Nuis, die volgens Verheijen enorme veerkracht had getoond op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), liet weten vereerd te zijn. “Superleuk en trots dat ik de kleuren van ons land mag dragen bij de opening.”

Verheijen vond het een prachtig duo als visitekaartje van TeamNL. “Kjeld behoeft uiteraard nauwelijks introductie. Hij ontpopte zich in 2018 als de absolute koning van de Spelen met goud op zowel de 1.000 als de 1.500 meter. Lindsay wordt 1 februari zeventien jaar en is de jongste binnen onze ploeg. Ze heeft laten zien over uniek talent te beschikken. Voor het eerst in 46 jaar mag er weer een Nederlandse kunstrijdster naar de Spelen. Daarmee is haar prestatie nu al historisch.”

“Ik ben zo blij dat ik naar de Spelen mag gaan en ik heb er in de afgelopen weken wel af en toe naar gehengeld om ook de Nederlandse vlag te mogen dragen, moet ik eerlijk zeggen”, bekende Van Zundert. “Dit is echt een hele grote eer en een mooi gebaar naar de kunstschaatssport in ons land.”