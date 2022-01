In het alpineskiën gaat de wereldbeker slalom voor mannen woensdag in Zagreb niet door. De overkoepelende federatie FIS liet weten dat de weersomstandigheden dat niet toelaten. “Vanwege de extreme omstandigheden heeft de jury besloten deze beslissing te nemen”, zo luidde het in een verklaring van de FIS.

Als gevolg van hoge temperaturen, mist en regen is de piste in de Kroatische hoofdstad in zeer slechte conditie.