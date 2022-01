Ook Van Aert laat WK veldrijden links liggen

Wout van Aert zal eind deze maand niet deelnemen aan het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Dat verklaarde de Belg, drievoudig wereldkampioen, na zijn zege in de cross om de X2O-Trofee in Herentals.

Eerder op de dag had Mathieu van der Poel al laten weten zijn wereldtitel niet te verdedigen. De Nederlander komt sowieso deze winter niet meer in veldritten in actie vanwege een rugblessure.

Van Aert meldde bij tv-zender Sporza dat het Belgisch kampioenschap zondag zijn laatste cross is van dit seizoen. De renner van Jumbo-Visma richt zich daarna op het wegseizoen. “Het is moeilijk zo’n mooie wedstrijd als het WK te laten schieten, maar ik heb nu vier weken extra om me voor te bereiden op het wegseizoen”, aldus Van Aert.