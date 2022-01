Djokovic had geen bewijs waarom hij niet is gevaccineerd

De Servische tennisser Novak Djokovic kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij niet is gevaccineerd. Douanebeambten besloten daarom dat de nummer 1 van de wereld het land niet in mocht, vertelde de Australische premier Scott Morrison donderdag tijdens een persconferentie.

“Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling”, aldus Morrison, die benadrukte dat de weigering van Djokovic aan de grens “Australië geen internationale reputatieschade oplevert”. Eerder op de dag stelde hij al dat “niemand boven de regels staat” en er daarom voor de tennisser geen uitzondering wordt gemaakt.

Djokovic wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, iets wat wel verplicht is voor zowel toegang tot Australië als deelname aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De autoriteiten op de luchthaven meldden donderdag dat de 20-voudige grandslamwinnaar “niet aan de toelatingseisen voor Australië voldeed”, maar zeiden niets over zijn vaccinatiestatus.

De organisatie van de Australian Open meldde eerder deze week dat twee onafhankelijke panels van medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeelden en juist concludeerden dat de 34-jarige Serviër “daarvoor in aanmerking komt”. Waarom de douanebeambten op het vliegveld van Melbourne anders oordeelden, kon Morrison niet zeggen.

Op beelden van Australische televisiezenders was donderdag (lokale tijd) te zien hoe Djokovic werd overgebracht naar een quarantainehotel van de overheid in Melbourne. Daar zal hij wachten op een vlucht om het land uit te worden gezet, al zijn de advocaten van de tennisser nog bezig om dat te voorkomen.

Volgens Morrison is er ook door de Servische ambassade in het Australische Canberra contact gezocht met zijn overheid. Hij stelt dat Servië “goed bevriend” is met Australië. “Echter, alle landen hebben hun eigen wetgeving.”