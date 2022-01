Djokovic naar Australische rechter om uitzetting te voorkomen

De Servische tennisser Novak Djokovic stapt donderdag naar een Australische rechter om uitzetting uit dat land te voorkomen. Hij kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij niet is gevaccineerd en zit daarom momenteel in een quarantainehotel in Melbourne in afwachting van zijn uitzetting. Zijn advocaten proberen dat te voorkomen.

Rechter Anthony Kelly behandelt de zaak die de nummer 1 van de wereld heeft aangespannen donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een hoorzitting. Als Djokovic er niet in slaagt de rechter te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet.

Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum “cruciaal” is voor Djokovic om later deze maand mee te mogen doen aan de Australian Open. “Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi”, aldus Wood.

Rechter Kelly zegt tegen de Australische krant dat hij bereid is zich tot laat op de dag over de zaak te buigen. Voorafgaand aan de hoorzitting wilde hij weten of de tennisser toegang heeft tot een tennisbaan in het hotel waar hij momenteel wordt vastgehouden.