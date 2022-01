Djokovic zeker tot maandag vast in Melbourne

Tennisser Novak Djokovic moet tot na het weekend wachten om te weten of hij Australië in mag. De rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de beslissing van de Australische autoriteiten is uitgesteld tot maandag, omdat de benodigde papieren nog niet bij de rechter zijn aangeleverd. De 34-jarige Serviër zit vast in een quarantainehotel in Melbourne, waar op 17 januari de Australian Open begint.

De Australische autoriteiten hielden Djokovic woensdag tegen op het vliegveld. De nummer 1 van de wereld mag het land niet in vanwege problemen met zijn visum. Djokovic heeft een medische vrijstelling gekregen om ook zonder coronavaccin het land in te komen, maar volgens de autoriteiten ontbreken de benodigde bewijzen daarvoor.

Het was lang onzeker of Djokovic naar Melbourne zou komen voor de Australian Open. De twintigvoudig grandslamwinnaar wil al maandenlang niets zeggen over zijn vaccinatiestatus. In principe mogen alleen gevaccineerde tennissers meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dinsdag liet de aanvoerder van de wereldranglijst weten met een medische vrijstelling op zak naar Melbourne te vliegen.

Volgens de autoriteiten kon Djokovic bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij niet is gevaccineerd. De Australiërs willen hem daarom weer uitzetten. Djokovic probeert dat nu bij de rechter te voorkomen.