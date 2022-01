Griekspoor bereikt kwartfinales in Melbourne en treft Nadal

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van een ATP-toernooi in Melbourne. De nummer 65 van de wereld was in de Margaret Court Arena met 6-3 4-6 6-3 te sterk voor de Australiër Alexei Popyrin, die vier plekken hoger staat. Griekspoor neemt het vrijdag bij de laatste acht op tegen twintigvoudig grandslamkampioen Rafael Nadal.

Griekspoor speelde nog niet eerder tegen Nadal, de nummer 2 van de wereld. Wel nam Griekspoor het al eens op tegen Andy Murray en Novak Djokovic. Van Murray verloor hij in november 2019 op de Daviscup Finals in Madrid nipt, in het najaar van vorig jaar moest Griekspoor op de US Open in drie sets zijn meerdere erkennen in Djokovic.

De 25-jarige Griekspoor wist zich niet eerder te plaatsen voor de kwartfinales van een ATP-toernooi. Hij heeft nu al 28 duels op rij gewonnen. Eind vorig jaar schreef hij vijf challengertoernooien op rij op zijn naam.

Het ATP-toernooi van Melbourne geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het seizoen begint op maandag 17 januari.