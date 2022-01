Krajicek denkt aan misverstand Djokovic, organisatie en overheid

Richard Krajicek denkt dat er sprake is geweest van een misverstand tussen Novak Djokovic, de organisatie van de Australian Open en de Australische overheid. Djokovic verblijft momenteel in een hotel in Melbourne, in afwachting van toestemming om het land in te mogen.

“Er is sprake van regels die worden bepaald door de overheid. Daar moet je je als organisator aan houden”, aldus Krajicek, directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. “Mijn persoonlijke mening is daarin niet relevant, het gaat om overheidsbeleid.”

Djokovic maakte eerder deze week bekend ‘medische vrijstelling’ te hebben om mee te kunnen doen aan de Australian Open en vloog daarop naar Melbourne. Op de luchthaven werd de nummer 1 van de wereld tegengehouden wegens onvoldoende bewijs waarom hij met een medische vrijstelling AustraliĆ« in zou mogen.

“Het lijkt er op dat er sprake is van een misverstand tussen speler, organisatie en overheid. Maar we kennen niet alle ins en outs, het is dus lastig daar op in te gaan of iets van te vinden”, zo hield Krajicek zich op de vlakte.

Djokovic moet in de toekomst mogelijk meer toernooien aan zich voorbij laten gaan als hij geen vaccinatiebewijs kan laten zien. Krajicek wil niet op de zaken vooruitlopen. “Het heeft geen zin om te speculeren over iets dat nu nog zo onduidelijk is”, aldus de oud-tennisser, die volgende maand in Rotterdam wel ongevaccineerde spelers kan verwelkomen. “Volgens de huidige regels van de Nederlandse overheid kan dat wel.”

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is van 7 tot en met 13 februari.