Nadal terug met een zege, duel met Griekspoor lonkt

Rafael Nadal heeft na bijna vijf maanden afwezigheid zijn rentree op de ATP Tour opgeluisterd met een overtuigende zege. De 35-jarige Spanjaard versloeg Ricardas Berankis uit Litouwen in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Melbourne in twee sets: 6-2 7-5. Nadal, die een ‘bye’ had in de eerste ronde, gaat het nu in de kwartfinales mogelijk opnemen tegen Tallon Griekspoor.

De Nederlander moet dan in de tweede ronde winnen van de Australiƫr Alexei Popyrin, de nummer 61 van de wereld. Griekspoor, die al 27 partijen op rij heeft gewonnen, staat vier plaatsen lager.

Nadal worstelde het afgelopen half jaar met een voetblessure. De Spanjaard kwam na Roland Garros alleen nog in actie op het ATP-toernooi van Washington, in de aanloop naar de US Open. Hij werd in de Amerikaanse hoofdstad in de derde ronde uitgeschakeld en besloot vervolgens zijn seizoen al te beƫindigen. Nadal maakte afgelopen maand zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De twintigvoudig grandslamwinnaar testte daarna bij terugkeer in Spanje positief op het coronavirus, maar Nadal herstelde snel.

Begin deze week boekte de huidige nummer 6 van de wereld met zijn landgenoot Jaume Munar al een overwinning in het dubbelspel in Melbourne. Donderdag zette Nadal ook zijn eerste enkelspelpartij van 2022 in iets meer dan 1,5 uur in winst om.