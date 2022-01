Ook tennisser Van de Zandschulp naar laatste acht in Melbourne

In navolging van Tallon Griekspoor heeft ook Botic van de Zandschulp de laatste acht bereikt op een ATP-toernooi in Melbourne. Van de Zandschulp was de Amerikaan Mackenzie McDonald met 6-2 7-5 de baas.

In de tweede set maakte Van de Zandschulp een 4-1-achterstand ongedaan. Op 5-5 plaatste hij nogmaals een break, waarna hij het op eigen service afmaakte met een lovegame.

In de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer 28 van de wereld. Zelf is Van de Zandschulp de mondiale nummer 57.