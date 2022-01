Schaatser Nuis op EK afstanden tegen Verbij op 1000 meter

Schaatser Kjeld Nuis neemt het op de eerste dag van de EK afstanden in Heerenveen vrijdag op de 1000 meter op tegen wereldkampioen Kai Verbij. De olympisch kampioen die zich anderhalve week geleden niet wist te plaatsen voor de 1000 meter voor de Spelen van Beijing kan op de EK starten door een afmelding van de geblesseerde Hein Otterspeer.

Thomas Krol neemt het in de laatste rit op tegen Ignat Golovatsjoek. Titelverdediger Pavel Koelizjnikov ontbreekt in Heerenveen.

Op de 3000 meter zijn wereldkampioene Antoinette de Jong en olympisch kampioene Carlijn Achtereekte in de voorlaatste rit aan elkaar gekoppeld. Irene Schouten, de Nederlandse kampioene die dit seizoen al haar wedstrijden op de 3000 meter won, komt in de rit ervoor in actie tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Esmee Visser heeft zich niet voor de EK gekwalificeerd en kan haar titel uit 2020 niet verdedigen.

De vrouwen komen ook in actie op de teamsprint en de mannen op de ploegachtervolging.