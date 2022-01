Servische president noemt weigeren Djokovic politieke heksenjacht

De Servische president Aleksandar Vucic noemt de manier waarop Australische autoriteiten omgaan met zijn landgenoot Novak Djokovic een “politieke heksenjacht”. De tennisser is op het vliegveld van Melbourne tegengehouden vanwege problemen met zijn visum. De nummer 1 van de wereld zit nu vast in een quarantainehotel in de Australische stad, waar de Australian Open op 17 januari begint.

“Ik ben bang dat deze meedogenloze politieke achtervolging doorgaat totdat er iets bewezen kan worden”, aldus de president. “Want als je niet van iemand kunt winnen, ga je dit soort dingen doen.”

Volgens Vucic is er contact geweest met de Australische ambassadeur en gaat zijn regering aan Australiƫ vragen of Djokovic de komende dagen mag doorbrengen in het huis dat al voor de tennisser was gehuurd. Volgens een Servische journalist is dat verzoek al afgewezen. Nu zit Djokovic vast in een hotel tussen onder meer asielzoekers die ook wachten op toestemming het land binnen te mogen.

Djokovic moet tot maandag wachten om te weten of hij in Australiƫ mag blijven. De rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de beslissing van de Australische autoriteiten is tot dan uitgesteld, omdat de benodigde papieren nog niet bij de rechter zijn aangeleverd.

Djokovic zei dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen om ook zonder coronavaccin het land in te komen, maar volgens de autoriteiten ontbreken de benodigde bewijzen daarvoor. Die vrijstelling had de twintigvoudig grandslamwinnaar nodig omdat hij al maandenlang niets wil zeggen over zijn vaccinatiestatus. In principe mogen alleen gevaccineerde tennissers meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.