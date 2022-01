Slalom Zagreb gestaakt, slalom Flachau geschrapt

De slalom om de wereldbeker voor mannen in Zagreb is donderdag alsnog afgelast. Dat gebeurde nadat negentien skiërs hun eerste run al hadden afgelegd. “Vanwege de ongunstige omstandigheden en in het belang van de veiligheid en de eerlijkheid, heeft de jury besloten de wedstrijd af te gelasten”, liet skibond FIS weten.

De wedstrijd in het Kroatische Zagreb zou eigenlijk woensdag plaatsvinden maar werd toen een dag verplaatst, eveneens vanwege slechte weersomstandigheden. De piste lag er al dagen beroerd bij door de hoge temperaturen. Desondanks werd er dinsdag nog geskied door de vrouwen. De Slowaakse Petra Vlhova won er een slalom.

De skiërs reizen nu af naar het Zwitserse Adelboden waar komen weekeinde een reuzenslalom en een slalom op het programma staan.

De avondslalom om de wereldbeker voor de vrouwen in Flachau, die voor 11 januari op het programma staat, vervalt. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in de regio rond Salzburg staan de autoriteiten de wedstrijd niet toe. De FIS zegt nog op zoek te zijn naar een andere locatie.