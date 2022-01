Tennissters Osaka en Halep overtuigen in Melbourne

In de aanloop naar de Australian Open hebben de tennissters Naomi Osaka en Simona Halep beiden een overtuigende zege geboekt op het WTA-toernooi van Melbourne. De als eerste geplaatste Osaka was in de tweede ronde binnen een uur klaar met de voor België uitkomende Maryna Zanevska: 6-1 6-1. Halep stond slechts één game meer af in haar ontmoeting met haar landgenote Elena-Gabriela Ruse (6-2 6-1).

Osaka en Halep kwamen om uiteenlopende redenen afgelopen seizoen weinig in actie. De Japanse kampte met mentale problemen, de Roemeense met fysieke. Beiden zijn daardoor uit de mondiale top 10 gevallen.

Osaka, de huidige nummer 13 van de wereld, verdedigt later deze maand haar titel op de Australian Open. De Japanse begon met een moeizame zege aan het WTA-toernooi van Melbourne, maar maakte in haar tweede partij wel indruk. Osaka treft de Duitse Andrea Petkovic in de kwartfinales. De als tweede geplaatste Halep, twintigste op de mondiale ranglijst, gaat het opnemen tegen Viktorija Golubic. De Zwitserse versloeg Lesley Pattinama-Kerkhove (6-3 6-0).