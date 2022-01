Zuid-Afrikaan Lategan wint met open deur etappe in Dakar Rally

De Zuid-Afrikaan Henk Lategan heeft de vijfde etappe van de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De coureur reed een groot deel van de klassementsproef met een open deur. Lategan kreeg de deur van zijn Toyota niet meer dicht en besloot daarom zo door te racen door het Saudische zand. De Zuid-Afrikaan, die de afgelopen dagen met veel pech te maken had, vierde zijn eerste overwinning in deze Dakar.

Lategan legde de klassementsproef over 421 kilometer, met start en finish in hoofdstad Riyad van Saudi-Arabië, bijna twee minuten sneller af dan Sébastien Loeb. De Fransman eindigde als tweede en haalde zo’n 3 minuten af van zijn achterstand in het klassement op de leidende Nasser Al-Attiyah. De Qatarees heeft nog altijd een ruime marge van 35 minuten op Loeb.

De Dakar-veteranen Stéphane Peterhansel en Carlos Sainz verloren veel tijd. De Spanjaard kreeg onderweg te maken met een kapotte schokdemper en werd geholpen door Peterhansel, ‘Monsieur Dakar’ met veertien eindzeges.

Bernhard ten Brinke was de beste Nederlander in het dagklassement, op de vijftiende plaats. Tom en Tim Coronel zijn de eerste Nederlanders in het klassement. De broers Coronel staan achttiende, op een kleine drie uur van Al-Attiyah.

Bij de trucks zegevierde de Rus Andrej Karginov. Hij was drie teamgenoten van Kamaz te snel af. Janus van Kasteren uit het team van De Rooy eindigde als vijfde.

De auto’s en trucks legden donderdag een ander parcours af dan de motoren, die in een lus rond de andere kant van Riyad reden. Voor de motorcoureurs was de klassementsproef 345 kilometer. De Australiër Toby Price won de etappe, maar kreeg na afloop een tijdstraf van zes minuten. De Italiaanse MotoGP-coureur Danilo Petrucci, die debuteert in de Dakar Rally, eindigde op ruim vier minuten als tweede, maar wint de etappe nu alsnog. Daarmee is hij volgens de organisatie de eerste MotoGP-coureur die een Dakar-etappe wint. De Brit Sam Sunderland behield de leiding in het algemeen klassement.

Toen al heel wat coureurs binnen waren, besloot de organisatie de etappe voor de motoren stil te leggen. Er waren niet genoeg medische helikopters meer beschikbaar om assistentie te verlenen in geval van nood.