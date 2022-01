Djokovic bedankt ‘mensen over de hele wereld voor continue steun’

Novak Djokovic heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij voet op Australische bodem heeft gezet. De Servische tennisser verblijft momenteel in een hotel in Melbourne, nadat hem eerder deze week de toegang tot het land was geweigerd.

“Bedankt mensen over de hele wereld voor jullie continue steun. Ik voel het en het wordt erg gewaardeerd”, schreef Djokovic in een korte update op Instagram.

Djokovic is in afwachting van een rechtszaak, die op maandag dient. De nummer 1 van de wereld dacht over een geldige ‘medische vrijstelling’ te beschikken om over anderhalve week zonder vaccinatiebewijs toch te kunnen deelnemen aan de Australian Open, maar volgens de Australische autoriteiten kon Djokovic niet aantonen waarom hij daar recht op zou hebben. Djokovic heeft zich nooit uitgelaten over het feit of hij wel of niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Kort voor vertrek naar Melbourne plaatste Djokovic op Instagram een foto van zichzelf op een vliegveld. Sindsdien heeft hij zich niet meer in het openbaar uitgelaten. Zijn vader Srdjan deed dat wel. Hij vergeleek de behandeling van zijn zoon zelfs met het lot van Jezus Christus. “Jezus werd gekruisigd, er werd hem van alles aangedaan. Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds onder ons. Nu proberen ze Novak op dezelfde manier te kruisigen en hem iets aan te doen”, sprak de vader van de twintigvoudig grandslamkampioen.

In navolging van Djokovic werd ook de Tsjechische dubbelspecialiste Renata Voracova naar het hotel in Melbourne overgebracht. Donderdag zou ze van de douane het nieuws hebben gekregen dat haar visum ongeldig is. De Tsjechische is de nummer 81 van de wereld in het dubbelspel.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Djokovic is negenvoudig kampioen. Hij kan in Melbourne zijn 21e grandslamtitel in totaal pakken en het record alleen op zijn naam brengen. Rafael Nadal en Roger Federer hebben ook 20 grandslamtitels.