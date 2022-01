Djokovic mag volgens Franse sportminister Roland Garros spelen

Novak Djokovic mag in het voorjaar ‘gewoon’ deelnemen aan Roland Garros. Volgens de minister van Sport, Roxana Maracineanu, geldt er in mei in Frankrijk geen inreisverbod voor ongevaccineerden. Mensen die niet gevaccineerd zijn, krijgen in Frankrijk wel te maken met strengere regels, aldus Maracineanu.

“Hij krijgt weliswaar niet te maken met dezelfde regelingen als de spelers die wel zijn gevaccineerd. Maar hij zal niettemin kunnen meedoen, omdat de protocollen en de gezondheidsbubbel het toelaten”, zei Maracineanu op de Franse radio.

Djokovic moet vrezen voor zijn deelname aan de Australian Open, omdat ongevaccineerden AustraliĆ« niet inkomen. De Servische tennisser dacht over een geldige ‘medische vrijstelling’ te beschikken, maar het bewijs dat hij daarop recht heeft ontbreekt volgens de autoriteiten. Maandag dient er een rechtszaak.

De 34-jarige Djokovic won Roland Garros twee keer, in 2016 en vorig jaar.

Daviscup-captain Paul Haarhuis zei donderdag dat hij eraan twijfelde of de nummer 1 van de wereld wel in actie zou kunnen komen in Parijs. “Als ik zie wat Emmanuel Macron zoal roept in Frankrijk, dan zou het mij niks verbazen als Roland Garros onder dezelfde voorwaarden als de Australian Open gaat plaatsvinden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen”, liet Haarhuis optekenen. De Franse president zei eerder deze week dat hij ongevaccineerden het leven moeilijker wil maken.