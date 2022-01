EK afstanden laatste test voor Spelen voor langebaanschaatsers

De langebaanschaatsers kunnen zich voor het laatst voor de Olympische Spelen in Beijing testen op de EK afstanden. In schaatstempel Thialf in Heerenveen staan drie dagen lang de Europese afstandskampioenschappen op het programma. Onder anderen Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Thomas Krol en Patrick Roest verdedigen hun titels van 2020.

De EK afstanden worden om het jaar georganiseerd en wisselen af met de EK allround. De eerste dag wordt geopend met de teamsprint bij de vrouwen. De schaatssters uit Rusland, die dit onderdeel twee jaar geleden wonnen, zullen daarbij ontbreken. De Russische ploeg zit in quarantaine, nadat verschillende schaatssters positief hadden getest op het coronavirus.

De schaatsers verdedigen daarna hun Europese titel op de ploegachtervolging. Patrick Roest, die deze week zijn onvrede had geuit over de selecties voor de Olympische Spelen, besloot toch gewoon te starten op het teamonderdeel. Esmee Visser zal haar titel op de 3000 meter niet verdedigen. De schaatsster was vorig seizoen overtraind en kon zich niet kwalificeren voor de EK. Irene Schouten is hierop de favoriete en ze komt ook nog uit op de ploegachtervolging en de massastart.

Er mag vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn in Thialf.