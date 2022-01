Hockey-international Kappelle jaar uitgeschakeld

Hockey-international Ilse Kappelle (23) is ongeveer een jaar uitgeschakeld. Ze heeft tijdens een zaalwedstrijd met haar club Pinoké de voorste kruisband van haar rechterknie afgescheurd, zo meldt hockey.nl. Een operatie is nodig. Ze had eerder een vergelijkbare blessure aan haar andere knie.

Bij hockey.nl blikt ze terug op het incident. “Ik was heel boos. Woedend. Hoe kon me dit nou weer gebeuren? Ik ben direct naar een fysio gegaan en daar werd mijn gevoel bevestigd. Een dag later kreeg ik een MRI, maar ik wist eigenlijk al wat de schade was.”