Koolhof en Rojer treffen elkaar in halve finale dubbelspel

Op het eerste ATP-toernooi in Melbourne staat er gegarandeerd een Nederlandse tennisser in de finale van het dubbelspel. Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer nemen het bij de laatste vier tegen elkaar op.

Koolhof (32) hoefde samen met de Brit Neal Skupski niet in actie te komen in de kwartfinales. Hij kreeg een walk-over van de Duitser Andreas Mies en de Monegask Romain Arneodo. Rojer (40) was met zijn nieuwe partner Marcelo Arévalo uit El Salvador met 6-1 6-3 te sterk voor Hans Hach Verdugo uit Mexico en de Italiaan Stefano Travaglia. Het duo Koolhof/Skupski is als eerste geplaatst, Rojer/Arévalo is de nummer 3 van de plaatsingslijst.

Koolhof en Rojer, respectievelijk de nummers 21 en 38 van de wereld in het dubbelspel, vormden vorig seizoen een koppel. Na tegenvallende resultaten besloten ze de samenwerking eind vorig jaar te beëindigen.

Het toernooi in Melbourne is een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar, gespeeld op hetzelfde park, begint op maandag 17 januari.