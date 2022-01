Mercedes-aanwinst Russell ziet naast Red Bull nog drie rivalen

De Britse Formule 1-coureur George Russell denkt dat Mercedes komend seizoen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 niet alleen concurrentie heeft van het Red Bull-team van Max Verstappen, maar van zeker nog drie renstallen. Het Duitse team domineert al jaren de Formule 1 en pakte afgelopen seizoen voor de achtste keer op rij de wereldtitel bij de constructeurs.

“Met de nieuwe regels zullen bijvoorbeeld ook Ferrari en McLaren gaan meedoen. Zij hebben de infrastructuur, het talent en de coureurs in huis om te vechten voor de winst. Ik denk dat vijf teams in staat zijn om komend seizoen iets heel speciaals te doen”, aldus de 23-jarige Brit, die promotie heeft gemaakt van Williams naar Mercedes. “De ontwikkeling van de auto wordt de sleutel voor succes in 2022. Het gaat er niet om wie de snelste auto heeft bij de eerste race, maar wie de auto het beste begrijpt en erin slaagt om z’n auto gedurende het jaar te ontwikkelen. Ik denk dat al deze teams tussen de eerste en laatste race van het jaar enorme progressie gaan boeken.”

Russell maakte de afgelopen jaren bij het achterhoedeteam Williams zoveel indruk dat Mercedes hem heeft aangetrokken als vervanger van Valtteri Bottas. Russell gaat het rijdersduo van Mercedes vormen met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die afgelopen seizoen na een krankzinnige ontknoping in Abu Dhabi naast de individuele titel greep. Verstappen troefde Hamilton in de laatste ronde af en werd daardoor wereldkampioen. De Brit is nog altijd zo boos over de hele gang van zaken dat hij sinds de race in Abu Dhabi amper meer van zich heeft laten horen. Ook vrijdag, op de 37e verjaardag van Hamilton, bleef het stil op zijn sociale media.