Roest rijdt met ploegachtervolging chagrijn naar achtergrond

Schaatser Patrick Roest heeft met de zege op de ploegachtervolging op de EK afstanden het chagrijn van afgelopen week over de werkwijze van schaatsbond KNSB van zich af geschaatst. Met een baanrecord en een toptijd van 3.37,97 pakte hij met Sven Kramer en Marcel Bosker de derde Europese titel op het teamonderdeel.

Roest gaf toe dat hij de eerste twee dagen na het aanwijzen van Bosker voor de 1500 meter op de Spelen in plaats van hemzelf en het gebrek aan communicatie daarover, erover had gedacht om zich af te melden voor deze ploegachtervolging. “Daarna heb ik het een plekje kunnen geven en omdat er geen reserve was zou ik dan Sven en Marcel ermee opzadelen als ik niet zou starten”, zei hij. “We wilden elkaar ook niet afvallen. Mijn kritiek was gericht op de bond en de bondscoach.”

Voor Roest is de zaak ook afgedaan. “Iedereen weet goed hoe ik erover denk, maar ik wil er ook niet in blijven hangen. Ik richt me nu op de 5 en 10 kilometer op de Spelen, en op de ploegachtervolging.” Een gang naar de geschillencommissie is volgens de 26-jarige schaatser ter sprake gekomen, maar dat gaat hij niet doen. “Maar ik ben niet degene die het meeste recht heeft op die plek, dat is Tijmen Snel. Ik wil hier ook niet mee bezig blijven.”