Schaatser Krol voert op EK Nederlands podium op 1000 meter aan

Thomas Krol is in Heerenveen voor het eerst Europees kampioen op de 1000 meter geworden. De 29-jarige schaatser won op de EK afstanden in Thialf in 1.07,77. Kjeld Nuis, nog even de olympisch kampioen, pakte zilver in 1.07,86 en voor regerend wereldkampioen Kai Verbij was er brons in 1.07,94.

Twee jaar geleden won Krol bij de EK afstanden goud op de 1500 meter, maar moest hij op de 1000 meter genoegen nemen met zilver, achter de Rus Pavel Koelizjnikov. Die is niet aanwezig bij deze EK.

Krol wist net als tijdens twee wereldbekerwedstrijden en het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zijn Nederlandse rivalen voor te blijven, al was het verschil dit keer minimaal. “Ik bedacht me dat dit mijn eerste internationale titel is op de 1000 meter. Dat is hartstikke mooi”, zei Krol.

In de aanloop naar deze wedstrijden had Krol weer een beetje kunnen genieten. “Die wedstrijd van vorige week, dan is schaatsen echt verschrikkelijk”, zei hij over het OKT. “Het was zenuwslopend, heel akelig, dat OKT, waar je vooral reed om niet vierde te worden. Ik ben echt blij dat het met goed succes achter de rug is. Voor deze EK was ik de dagen ervoor super relaxed en dat is heel lekker om weer eens mee te maken.”