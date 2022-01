Schaatsers veroveren op EK opnieuw goud op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatsers hebben bij de EK afstanden in Heerenveen de Europese titel op de ploegachtervolging geprolongeerd. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker kwamen tot een nieuw baanrecord van 3.37,97 minuten en bleven daarmee Noorwegen en Italië voor.

De drie schaatsers van Noorwegen zetten in de rit tegen Italië de beste tijd in Thialf op 3.38,92. De Nederlandse schaatsers waren bij de start iets sneller, maar leverden daarna tijd in op de Noren. In de slotfase doken Kramer, Roest en Bosker weer duidelijk onder de tijd van Noorwegen.

De aanloop naar de ploegachtervolging was rumoerig. Patrick Roest had zijn onvrede geuit over de toewijzing van de startplaatsen voor de Spelen door de selectiecommissie. De 26-jarige schaatser liet toen blijken dat hij nog niet zeker wist of hij zou deelnemen aan de ploegachtervolging op de EK. Later in de week kondigde hij aan toch te starten. “Ik doe dit om mijn teamgenoten en sponsors niet in de steek te laten en omdat er een titel te verdedigen is”, zei Roest.

Roest, Kramer en Bosker zullen de ploegachtervolging ook rijden op de Olympische Spelen in Beijing. Kramer en Bosker kregen daarvoor een aanwijsplek na het olympisch kwalificatietoernooi.