Schaatsster Schouten eerste keer Europees kampioene op 3000 meter

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de Europese afstandskampioenschappen in Heerenveen voor de eerste keer de titel op de 3000 meter gegrepen. De 29-jarige Noord-Hollandse was met 3.56,62, duidelijk sneller dan Antoinette de Jong en Francesca Lollobrigida uit Italië.

In haar rit tegen Lollobrigida moest Schouten het hoofd koel houden, want de Italiaanse ging heel snel van start en probeerde zo veel mogelijk afstand te nemen van de Nederlands kampioene. Die kwam met een vlakke race steeds dichterbij en nam in het laatste deel ruim afstand.

Antoinette de Jong probeerde ook met een snelle start marge te nemen op het schema van Schouten. Ze leverde in de laatste rondjes echter te veel in en eindigde als tweede in 3.59,79, net voor de Italiaanse, die 4.00,61 klokte. Carlijn Achtereekte eindigde met 4.04.79 als vijfde.