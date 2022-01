Schaatssters niet van start op teamsprint, titel voor Polen

De Nederlandse schaatssters hebben zich op het laatste moment teruggetrokken voor de teamsprint op de EK afstanden in Heerenveen. Femke Kok, Michelle de Jong en Marijke Groenewoud waren geselecteerd voor dit teamonderdeel, maar gingen niet van start wegens lichte spierklachten bij Kok en De Jong.

De titel ging naar de schaatssters uit Polen, die Belarus en Duitsland voorbleven. Andzelika Wójcik, Kaja Ziomek en Karolina Bosiek kwamen tot 1.27,26 en waren daarmee veel sneller dan de concurrentie.

Titelverdediger Rusland ontbrak ook. De Russische schaatssters nemen niet deel aan de eerste dag van de EK afstanden. Vanwege een aantal coronagevallen zit de ploeg uit Rusland al een paar dagen in quarantaine in een hotel in Sneek.