Van de Zandschulp laat twee matchpoints onbenut tegen Dimitrov

Het is Botic van de Zandschulp net niet gelukt zich ten koste van Grigor Dimitrov te plaatsen voor de halve finales van een ATP-toernooi in Melbourne. De Nederlandse tennisser liet twee matchpoints onbenut en verloor met 6-7 (5) 6-0 7-5 van de Bulgaarse nummer 3 van de plaatsingslijst.

Van de Zandschulp serveerde in de laatste set op 5-3 voor de wedstrijd en stond met 40-15 voor. Hij verloor echter vier punten op rij. Op 5-5 verloor hij na een lange game wederom zijn eigen servicegame. Na 2 uur en 45 minuten benutte Dimitrov zijn eerste wedstrijdpunt na een mislukte volley van de Nederlander.

Van de Zandschulp had voor de tweede keer de halve finales kunnen halen van een ATP-toernooi. Vorig jaar lukte hem dat in Sint-Petersburg.

Eerder op de dag meldde Tallon Griekspoor zich in hetzelfde toernooi af met een voetblessure. Hij zou het in de kwartfinales opnemen tegen Rafael Nadal.

Van de Zandschulp komt komende week in actie in Adelaide, waarna hij terugkeert in Melbourne voor de Australian Open.