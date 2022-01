Aanwijsplek Spelen leverde schaatser Bosker ook haatberichten op

Marcel Bosker veroverde bij de EK afstanden met de Nederlandse ploeg voor de derde keer op rij goud op de ploegachtervolging. De 24-jarige schaatser kreeg als vaste waarde op dit onderdeel een aanwijsplek voor de 1500 meter en de ploegachtervolging voor de Spelen van Beijing, maar dat leverde hem naast de vele gelukwensen ook meerdere haatberichten op.

“Heel veel mensen begrepen de keuze wel, maar ik heb ook behoorlijk wat vervelende berichtjes gehad en ook wat haatberichten”, vertelde Bosker na het behalen van de Europese titel op de ploegachtervolging met Sven Kramer en Patrick Roest. “Best heftige berichten. Sommige zeiden: je verdient het niet en je hoort er niet thuis, maar ook erger. De meest onlogische dingen kwamen voorbij.”

Helemaal onbewogen liet het Bosker ook niet. “Het is niet zo leuk en best gek. Misschien krijg je honderden positieve berichten en vijf negatieve. Maar je onthoudt wel die vijf negatieve. Mensen mogen denken en schrijven wat ze vinden. Maar dat is ook Nederland. Iedereen weet heel goed wat hij zelf vindt en schrijft op social media wat hij wil.”

Bosker maakte als enige schaatser deel uit van alle ploegen die een internationale titel pakten sinds de vorige Spelen in 2018. Drie keer werd hij wereldkampioen en nu ook drie keer Europees kampioen. Als enige schaatser reed hij dit najaar alle drie de races op de ploegachtervolging in de wereldbeker, waarmee Nederland zijn startplek voor de Spelen zeker stelde.

“Als ze goud willen halen op de ploegachtervolging, moeten ze mij meenemen”, zei hij na het OKT. Hij dacht dan ook dat er een redelijke kans bestond dat hij zou worden aangewezen voor het onderdeel. “Stiekem had ik er wel rekening mee gehouden”, zei hij. “Met de ploegachtervolging hebben we meer kans op goud dan Tijmen Snel of Dai Dai N’tab individueel. Niets ten nadele van hen, want ze zijn hartstikke goed.”

Dat hij onbedoeld onderdeel zou worden van een relletje rond teamgenoot Patrick Roest die baalde dat hij de plek voor de 1500 meter niet had gekregen, verraste Bosker wel. Zelf had hij ook verwacht op de massastart te zullen gaan starten in Beijing en niet op de 1500 meter. “Ikzelf was ervan uitgegaan dat ze Patrick gebeld hadden en dat hij had bedankt voor de 1500 meter. Ik kwam er pas een dag later achter dat dat niet was gebeurd, toen ik de kritiek van Patrick las. Ze hadden hem op z’n minst even kunnen bellen.”