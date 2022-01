Advocaten Djokovic menen dat tennisser in december nog corona had

Tennisser Novak Djokovic heeft een ‘medische vrijstelling’ ontvangen om zonder vaccinatiebewijs Australië in te mogen omdat hij in december van vorig jaar nog besmet is geweest met het coronavirus. Dat beweren de advocaten van de Servische nummer 1 van de wereld.

“De datum van de eerste positieve PCR-test werd geregistreerd op 16 december 2021”, zeiden ze in een aanvraag bij de federale rechtbank om de annulering van Djokovic’ Australische inreisvisum te voorkomen. Maandag dient er een rechtszaak.

Djokovic arriveerde eerder deze week in Melbourne en dacht over een geldige ‘medische vrijstelling’ te beschikken om zonder vaccinatiebewijs het land in te kunnen. De Australische autoriteiten beweerden echter dat Djokovic onvoldoende bewijs had om aan te kunnen tonen waarom hij daar recht op had.

De 34-jarige Djokovic zit momenteel vast in een hotel in Melbourne. Hij hoopt over ruim een week op te kunnen gaan voor zijn tiende Australian Open-titel.

Djokovic heeft gevraagd het hotel, waar hij verblijft tussen onder meer asielzoekers, te mogen verlaten om de training te kunnen hervatten. Volgens de advocaten is zijn verzoek afgewezen.

De Tsjechische tennisster Renata Voracova verblijft in hetzelfde hotel als Djokovic en zij omschreef de omstandigheden “als in een gevangenis”. De dubbelspecialiste speelde al een toernooi in Australië en haar visum werd later ongeldig verklaard. “Het was als in een actiefilm, helemaal niet prettig. Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer”, aldus Voracova.

Djokovic testte in juni van 2020 ook positief op het coronavirus. Hij deed anderhalf jaar geleden mee aan de zogenoemde Adria Tour, een demonstratie-evenement dat op zijn initiatief in Belgrado (Servië) en Zadar (Kroatië) plaatsvond.

De beelden van dat toernooi zorgden voor verontwaardiging in en buiten de tenniswereld. Wegens versoepelde maatregelen in Servië en Kroatië zaten de tribunes vol en de spelers schudden elkaar de hand. Na afloop van de partijen vierden zij ook gezamenlijk feest.

De Australian Open begint op maandag 17 januari.