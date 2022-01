Antetokounmpo leidt Bucks langs Nets in basketbaltopper NBA

Giannis Antetokounmpo heeft de basketballers van Milwaukee Bucks in de NBA met 31 punten aan een zege op Brooklyn Nets geholpen. Het werd 121-109. De Griek nam in de topper in Brooklyn 31 punten voor zijn rekening.

Voor Antetokounmpo (27) was het zijn zevende wedstrijd op rij tegen de Nets waarin hij goed was voor minimaal 30 punten. “Er hangt veel opwinding in de lucht als je tegen Brooklyn speelt. We kregen kansen om te schieten, we verdedigden goed en we hielpen elkaar”, zei de topschutter van de Bucks, die derde staan in de Eastern Conference. De Nets bezetten de tweede plek, achter Chicago Bulls.

Antetokounmpo miste het laatste duel wegens ziekte. Recent miste hij al vijf duels wegens coronaprotocollen.

De Bucks waren vorig jaar in de halve finales van de play-offs over zeven wedstrijden te sterk voor de Nets. De ploeg uit Milwaukee pakte uiteindelijk de titel.