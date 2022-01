Bach sluit afgelasting Winterspelen Beijing ‘absoluut’ uit

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft afgelasting van de Winterspelen van Beijing “absoluut” uitgesloten. Dat zei de baas van IOC als reactie op het toenemende aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus, dat ook in China dominant is.

“Het coronavirusbeleid in China is een ‘nul-Covidbeleid’, wat betekent dat het heel, heel streng is. Je ziet dat keer op keer”, zei Bach in een interview met Duitse media. De Winterspelen beginnen over minder dan een maand, op vrijdag 4 februari.

In aanloop naar de Spelen uitten atleten uit meerdere landen hun zorgen over de omstandigheden in China. “Ik denk niet dat de zorgen betrekking hadden op de aanpak als geheel, maar op de implementatie van sommige reglementen die niet werkten bij testwedstrijden”, zei hij.

“De bekritiseerde maatregelen zullen worden gecorrigeerd. Er werd wat doorgeschoten en nog niet alle protocollen voor de Spelen werden juist toegepast. Dit is door ons aangekaart.”

Volgens Bach worden sporters die in quarantaine moeten, overgeplaatst naar een “geschikt hotel”. In Tokio was er afgelopen zomer de nodige kritiek op de omstandigheden voor sporters die tijdens de Spelen een positieve test aflegden.

Bach benadrukte verder dat het niet de taak is van het IOC om de Spelen de annuleren, maar om ze te organiseren. “We zagen in Tokio hoe dankbaar de atleten waren voor de Spelen”, aldus de Duitser.