Barty verslaat Swiatek en bereikt finale in Adelaide

Ashleigh Barty heeft zich voor eigen publiek geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi in Adelaide. De nummer 1 van de wereld was met 6-2 6-4 de meerdere van de Poolse Iga Swiatek.

De 25-jarige Barty, die haar eerste toernooi speelt sinds de US Open, stond tegen Swiatek geen enkele servicegame af. Ze maakte het na 87 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt.

Zondag treft Barty Jelena Rybakina uit Kazachstan in de finale. De nummer 7 van de plaatsingslijst was met 6-4 6-3 te sterk voor Misaki Doi uit Japan.

Swiatek was vorig jaar de beste in Adelaide, in 2020 zegevierde Barty er. Volgende week vindt er opnieuw een WTA-toernooi plaats in de Australische stad.