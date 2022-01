Bobber De Bruin niet in de buurt van olympische eis

Voor bobsleepiloot Ivo de Bruin wordt het steeds lastiger deelname aan de Winterspelen van Beijing af te dwingen. Ook in de wereldbekerwedstrijd van Winterberg kwam de Nederlander met remmer Jelen Franjic in de tweemansbob niet tot het gewenste resultaat. De Bruin werd negentiende op ruim 2 seconden van de Duitse winnaar Francesco Friedrich.

Zondag krijgt hij nog een kans in de viermansbob. Volgend weekeinde zijn de laatste wedstrijden, in het Zwitserse St. Moritz. Een plaats in de top 12 van het wereldbekerklassement is inmiddels onhaalbaar. De Bruin heeft nu in een van de komende wedstrijden een top 8-notering nodig om zich alsnog te kwalificeren voor Beijing. In de viermansbob finishte hij dit seizoen twee keer als elfde.